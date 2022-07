Francia | Macron in Africa dal 25 al 28 luglio

ElisabettaTede5 : RT @AlessandroCere7: #Francia Senato 'il pass sanitario sarà tolto all'ingresso di ospedali e case di riposo? ' Il relatore Philippe Bas… - Alba230515 : RT @AlessandroCere7: #Francia Senato 'il pass sanitario sarà tolto all'ingresso di ospedali e case di riposo? ' Il relatore Philippe Bas… - MicheleManescal : RT @danieleferrari9: @VeroDeRomanis @BrescianiWalter @LaStampa La Francia ha Macron...noi gli 'inaffidabili Salvini e la 'melona' ma speria… - DelluomoVanda : RT @dariodangelo91: In una nota pubblicata dall'Eliseo Emmanuel #Macron ha definito #MarioDraghi un 'grande uomo di Stato', 'un partner di… - Winston98925188 : @lucianonobili Macron? Quello che faceva riportare in Italia dalla gendarmeria i migranti che andavano in Francia? Un amico. -

Il presidente francese, Emmanuel, effettuerà una missione diplomatica in Africa dal 25 al 28 luglio. Le tappe previste, precisa l'Eliseo, sono Camerun, Benin e Guinea - Bissau. Persi tratta della prima missione in Africa subsahariana dalla sua rielezione all'Eliseo. I temi in agenda sono la crisi alimentare causata dalla guerra in Ucraina, le sfide riguardanti la ...Mario Draghi è ' un grande uomo di Stato' , ' un partner affidabile' e ' un amico della'. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, parlando del premier italiano dimissionario. ' Rendo omaggio al suo impegno per riformare il suo Paese ', ha detto, secondo cui ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, effettuerà una missione diplomatica in Africa dal 25 al 28 luglio. Le tappe previste, precisa l'Eliseo, sono Camerun, Benin e Guinea-Bissau. (ANSA) ...L'ex presidente della Bce si è presentato nell'altro ramo del Parlamento per una comunicazione lampo e poi ha rimesso l'incarico. Conte: "Sostenuto con responsabilità, ci aspettavamo agenda di governo ...