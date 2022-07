Ferrari, ci sarà una prima guida in questo Mondiale? (Di giovedì 21 luglio 2022) È davvero un problema da evitare? Veramente ci troviamo di fronte ad un ostacolo che potrebbe compromettere la stagione? La Ferrari non ha ancora eletto la prima guida ed i due piloti, nell’ultimo appuntamento, si sono ritrovati a battagliare in pista per la posizione. Momenti di alta tensione nel box del Cavallino Rampante evaporati, poi, dal normalizzarsi del duello. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dimostrato, nonostante gli screzi in pista, di avere un feeling invidiabile al di fuori della pista: i due corridori, infatti, si trovano molto bene insieme e non esiste alcun problema tra di loro. La Rossa di Maranello, presto o tardi, dovrà scegliere il leader della flotta, soprattutto se il divario in classifica tra il monegasco e Max Verstappen, attuale leader della classifica piloti di Formula 1, dovesse assottigliarsi ancor di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) È davvero un problema da evitare? Veramente ci troviamo di fronte ad un ostacolo che potrebbe compromettere la stagione? Lanon ha ancora eletto laed i due piloti, nell’ultimo appuntamento, si sono ritrovati a battagliare in pista per la posizione. Momenti di alta tensione nel box del Cavallino Rampante evaporati, poi, dal normalizzarsi del duello. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dimostrato, nonostante gli screzi in pista, di avere un feeling invidiabile al di fuori della pista: i due corridori, infatti, si trovano molto bene insieme e non esiste alcun problema tra di loro. La Rossa di Maranello, presto o tardi, dovrà scegliere il leader della flotta, soprattutto se il divario in classifica tra il monegasco e Max Verstappen, attuale leader della classifica piloti di Formula 1, dovesse assottigliarsi ancor di ...

F1, GP Francia: gli orari della gara in TV Sarà di certo un duello Red Bull - Ferrari , ma non va sottovalutata ancora una volta la Mercedes . Se l'iridato Max Verstappen è dato come favorito assoluto per il penultimo weekend prima della ...