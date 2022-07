Draghi oggi alla Camera, accolto da un lungo applauso dell'Aula: «Grazie, vado al Colle per le comunicare mie determinazioni» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Mario Draghi oggi ha annunciato alla Camera le sue dimissioni ed è salito al Colle per presentarle al presidente Sergio Mattarella. Si avvicinano così scioglimento... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 21 luglio 2022) Il premier Marioha annunciatole sue dimissioni ed è salito alper presentarle al presidente Sergio Mattarella. Si avvicinano così scioglimento...

matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - MatteoRichetti : Oggi si consuma la vendetta di sovranisti e populisti verso un Presidente europeista, liberale, democratico e corag… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi un colloquio telefonico con il Presidente dell’Ucraina @ZelenskyyUa. La discuss… - TeoJam : RT @tomasomontanari: Siccome Draghi non sbaglia per definizione, da oggi lo #iussoli è il diritto del sole. #iussolis - mas_gui : RT @LaVeritaWeb: Grillini e centrodestra di governo non la votano dopo gli attacchi di Mario Draghi. Lo scivolone sulla risoluzione di Pier… -