Draghi, la Francia trema: 'Pilastro dell'Ue, senza di lui l'Italia vivrà periodo d'incertezza' (Di giovedì 21 luglio 2022) 'Quando si ha un'Europa solida, nessuno tenta di attaccarla. L'Italia adesso entrerà in un periodo che forse sarà un po' meno stabile di quello che abbiamo avuto in precedenza. Voglio rendere omaggio ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 luglio 2022) 'Quando si ha un'Europa solida, nessuno tenta di attaccarla. L'adesso entrerà in unche forse sarà un po' meno stabile di quello che abbiamo avuto in precedenza. Voglio rendere omaggio ...

Martina95190659 : RT @ProItalia_org: Dalla Francia tifano per Draghi. C'è da aggiungere altro? - MaxxMono : RT @ProItalia_org: Dalla Francia tifano per Draghi. C'è da aggiungere altro? - FuoriIncuboUe : RT @ProItalia_org: Dalla Francia tifano per Draghi. C'è da aggiungere altro? - pensivin : RT @ProItalia_org: Dalla Francia tifano per Draghi. C'è da aggiungere altro? - ProItalia_org : Dalla Francia tifano per Draghi. C'è da aggiungere altro? -