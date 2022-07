Di Maio: "Governo buttato giu' da due forze politiche che strizzano l'occhio a Putin" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Quando Conte e Salvini vi diranno in campagna elettorale che vorranno affrontare il caro benzina, il caro bollette, il caro energia, ditegli che hanno buttato giu' il Governo che stava per fare il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Quando Conte e Salvini vi diranno in campagna elettorale che vorranno affrontare il caro benzina, il caro bollette, il caro energia, ditegli che hannogiu' ilche stava per fare il ...

