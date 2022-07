Dayane Mello annuncia una sorpresa: sarà la madrina di un evento speciale (FOTO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Dayane Mello mostra in anteprima qualche dettaglio della sua collezione: la modella sui social annuncia una novità Dayane Mello è un vulcano di idee inarrestabile. La sua estrema dolcezza negli anni ha conquistato intere generazioni. E’ amatissima in ogni parte del mondo ed è riuscita con talento e determinazione a portare avanti la sua brillante carriera. La Mello infatti spazia facilmente da un ruolo all’altro, conquistando consensi e affetto da parte del suo caloroso fandom. E’ sbarcata lo scorso anno nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ed è rimasta nel cuore degli italiani. Negli ultimi mesi è volata nella sua città di origine per prendere parte alla nuova edizione di un noto reality show La Fazenda. Dayane è tornata in Italia con un bagaglio ricco di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)mostra in anteprima qualche dettaglio della sua collezione: la modella sui socialuna novitàè un vulcano di idee inarrestabile. La sua estrema dolcezza negli anni ha conquistato intere generazioni. E’ amatissima in ogni parte del mondo ed è riuscita con talento e determinazione a portare avanti la sua brillante carriera. Lainfatti spazia facilmente da un ruolo all’altro, conquistando consensi e affetto da parte del suo caloroso fandom. E’ sbarcata lo scorso anno nella Casa più spiata d’Italia come concorrente ed è rimasta nel cuore degli italiani. Negli ultimi mesi è volata nella sua città di origine per prendere parte alla nuova edizione di un noto reality show La Fazenda.è tornata in Italia con un bagaglio ricco di ...

