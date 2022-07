Crisi, Forza Italia implode: addio Gelmini e Brunetta (Di giovedì 21 luglio 2022) Come prevedibile, la Crisi di governo e le dimissioni di Draghi non hanno avuto pesanti impatti solo sulle Borse e sulla riforme in agenda, ma anche sulla situazione politica. L’alleanza Pd-M5s si sfalda, si registrano tensioni nel Movimento e soprattutto nell Lega, dove i ‘governisti’ Giorgetti e Zaia hanno dovuto digerire la scelta di Salvini di togliere la fiducia a Draghi. Ma è in Forza Italia che si sta consumando un vero e proprio sfaldamento. Maria Stella Gelmini ha lasciato il partito dopo un duro confronto con Licia Ronzulli, Renato Brunetta l’ha seguita a poche ore di distanza. E anche Mara Carfagna, notiriamente vicina al governo e lontana da Salvini, è data in uscita. Crisi, l’addio della Gelmini Mariastella Gelmini dopo il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 luglio 2022) Come prevedibile, ladi governo e le dimissioni di Draghi non hanno avuto pesanti impatti solo sulle Borse e sulla riforme in agenda, ma anche sulla situazione politica. L’alleanza Pd-M5s si sfalda, si registrano tensioni nel Movimento e soprattutto nell Lega, dove i ‘governisti’ Giorgetti e Zaia hanno dovuto digerire la scelta di Salvini di togliere la fiducia a Draghi. Ma è inche si sta consumando un vero e proprio sfaldamento. Maria Stellaha lasciato il partito dopo un duro confronto con Licia Ronzulli, Renatol’ha seguita a poche ore di distanza. E anche Mara Carfagna, notiriamente vicina al governo e lontana da Salvini, è data in uscita., l’dellaMariastelladopo il ...

