Crisi di governo | l’applauso per Draghi alla Camera Lui commosso | “Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Un lungo applauso ha accompagnato la prima parola di Mario, dopo la rottura che si è consumata ieri in Senato. Al “grazie” del presidente del Consiglio, l’Aula ha risposto con un lungo applauso. Il premier, visibilmente, ha salutato i deputati: “ildei”. Quindi ha comunicato la richiesta di sospensione della seduta per recarsi da Sergio Mattarella “a comunicare le mie determinazioni”. La seduta è stata quindi sospesa fino alle 12. L'articolo proda Il Fatto Quotidiano.

