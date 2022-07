Cagliari, due nodi per Lapadula (Di giovedì 21 luglio 2022) Gianluca Lapadula è vicino al Cagliari, che ha trovato l'accordo con il Benevento per il cartellino, ma come evidenzia Il Corriere... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Gianlucaè vicino al, che ha trovato l'accordo con il Benevento per il cartellino, ma come evidenzia Il Corriere...

insopportabile : Ogni giorno via nave migliaia di turisti si portano via un ricordo: una conchiglia, un pizzico di sabbia, una pietr… - sportli26181512 : Cagliari, due nodi per Lapadula: Gianluca Lapadula è vicino al Cagliari, che ha trovato l'accordo con il Benevento… - smc_17 : RT @IteNovas: In valigia sabbia e conchiglie, 3 turisti multati ad Alghero - due spagnoli e un serbo avevano con se oltre 1,6 chili di ciot… - infoitsport : Calciomercato Cagliari, i rossoblù spingono per Lapadula: due ipotesi sull’ingaggio - IteNovas : In valigia sabbia e conchiglie, 3 turisti multati ad Alghero - due spagnoli e un serbo avevano con se oltre 1,6 chi… -