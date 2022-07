Bye bye news. Facebook si concentra sul metaverso e sui video brevi per competere con TikTok (Di giovedì 21 luglio 2022) Facebook sposta le risorse dalle notizie Wall Street Journal, di Jessica Toonicel e Keach Hagey Facebook Meta Platforms Inc. sta riallocando le risorse dalla sua scheda Facebook news e dalla piattaforma di newsletter Bulletin, in quanto l’azienda si concentra maggiormente sull’economia dei creatori, ha comunicato ai dipendenti l’alto dirigente Campbell Brown in una nota. La Brown, ex giornalista che dirige le partnership globali di Facebook con i media, ha dichiarato che l’azienda sposterà il supporto tecnico e di prodotto dai due prodotti, in quanto “questi team si concentreranno maggiormente sulla costruzione di una più solida economia dei creatori”. Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la decisione è stata presa a livello di prodotto e non dal ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 21 luglio 2022)sposta le risorse dalle notizie Wall Street Journal, di Jessica Toonicel e Keach HageyMeta Platforms Inc. sta riallocando le risorse dalla sua schedae dalla piattaforma diletter Bulletin, in quanto l’azienda simaggiormente sull’economia dei creatori, ha comunicato ai dipendenti l’alto dirigente Campbell Brown in una nota. La Brown, ex giornalista che dirige le partnership globali dicon i media, ha dichiarato che l’azienda sposterà il supporto tecnico e di prodotto dai due prodotti, in quanto “questi team si concentreranno maggiormente sulla costruzione di una più solida economia dei creatori”. Secondo una persona che ha familiarità con la questione, la decisione è stata presa a livello di prodotto e non dal ...

