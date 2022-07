Beppe Grillo ha benedetto la decisione di abbattere il governo Draghi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI - Beppe Grillo ieri ha sentito, secondo quanto si apprende, più volte il presidente M5s Giuseppe Conte. Ma anche altri 'big' pentastellati. Il garante nelle sue interlocuzioni, apprende l'AGI, avrebbe appoggiato la scelta del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Casini. Draghi alla fine ha scelto di farci del male, avrebbe sostenuto il fondatore del Movimento 5 stelle. Ancora ieri Conte, spiegano altre fonti, avrebbe aspettato dal presidente del Consiglio Draghi, con il quale non ha avuto alcun contatto, delle aperture nella replica a palazzo Madama. Ad un certo punto della giornata effettivamente M5s aveva aperto la porta, "ma poi - osserva un esponente pentastellato di primo piano - abbiamo capito che ci veniva chiusa in faccia". Conte ha presieduto una ... Leggi su agi (Di giovedì 21 luglio 2022) AGI -ieri ha sentito, secondo quanto si apprende, più volte il presidente M5s Giuseppe Conte. Ma anche altri 'big' pentastellati. Il garante nelle sue interlocuzioni, apprende l'AGI, avrebbe appoggiato la scelta del Movimento 5 stelle di non partecipare al voto sulla risoluzione presentata dal senatore Casini.alla fine ha scelto di farci del male, avrebbe sostenuto il fondatore del Movimento 5 stelle. Ancora ieri Conte, spiegano altre fonti, avrebbe aspettato dal presidente del Consiglio, con il quale non ha avuto alcun contatto, delle aperture nella replica a palazzo Madama. Ad un certo punto della giornata effettivamente M5s aveva aperto la porta, "ma poi - osserva un esponente pentastellato di primo piano - abbiamo capito che ci veniva chiusa in faccia". Conte ha presieduto una ...

