Anthony Loffredo | il “black alien” non trova lavoro e annuncia una nuova trasformazione | “Voglio tagliare il pene in due metà”

(Di giovedì 21 luglio 2022)non. Il motivo è il suo aspetto, che di umano ormai ha ben poco. Questo ragazzotto francese, infatti, ha una passione sfrenata per glii tanto da essersi sottoposto a diverse operazioni per diventare un “o nero”. E se alcuni posti distorcono il naso davanti a un piercing o a un piccolo tatuaggio che sporge dalla camicia, figuriamoci quali reazioni può suscitare la vista di un corpo totalmente trasformato. Le reazioni delle persone Ospite di recente del podcast Club 113,, come riporta News18.com, ha parlato di quel che accade quando si mostra in pubblico: “Ci sono persone che, quando mi vedono, gridano e scappano. Sono umano, ma la gente pensa che io sia solo pazzo”, ha dichiarato. ...

GrulliGrullo : Cosplay 24/24 365 giorni l'anno per assomigliare a un alieno! Anthony Loffredo (canale instagram the_black_alien_pr… -

, questo il nome del 'black alien' che ha raccontato il suo processo di modifica su Instagram , è facilmente riconoscibile tra la folla: il suo corpo è interamente ricoperto di ...È il caso di, tatuatore francese che ha deciso di trasformarsi in un alieno nero . Sono state decine e decine le modifiche fisiche e gli interventi che ha dovuto subito, ma adesso ...Anthony Loffredo, who is transforming himself into a 'black alien' ,said that he cannot get a job due to his extreme look.Un uomo che ha intrapreso un progetto di modifica del corpo per diventare un "alieno nero" ha parlato del lato oscuro della sua estrema trasformazione: la difficoltà ...