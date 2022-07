Pubblicità

fattoquotidiano : Barcellona in tour, ma Xavi resta a casa: gli Usa bloccano il suo visto perché sul passaporto ha i timbri dell’Iran - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Barcellona in tour, ma Xavi resta a casa: gli Usa bloccano il suo visto perché sul passaporto ha i timbri dell’Iran ht… - leggoit : Xavi, Barcellona in tournée negli Stati Uniti senza allenatore: «È stato tre volte in Iran» - squaglianzogna : RT @MarcoLai_23: KESSIÉ EN LA XAVINETA Stanotte si è giocata Inter Miami-Barcellona. Al di là del risultato (0-6), è stata una partita int… - 28aerdna : RT @MarcoLai_23: KESSIÉ EN LA XAVINETA Stanotte si è giocata Inter Miami-Barcellona. Al di là del risultato (0-6), è stata una partita int… -

Nessun favoritismo. Ilparte per la tournée estiva negli Stati Uniti , ma senza il suo allenatore,. L'ex calciatore e adesso allenatore dei blaugrana non è stato fatto entrare negli Usa. Il motivo sul suo ...Commenta per primo Con l'acquisto di Robert Lewandowski, ilsi assicura uno degli attaccanti più forti della sua generazione . Straordinario ...le sorti della squadra allenata da: se ...Nessun favoritismo. Il Barcellona parte per la tournée estiva negli Stati Uniti, ma senza il suo allenatore, Xavi. L'ex calciatore e adesso allenatore dei blaugrana non è ...Clamorosa disavventura per l'allenatore blaugrana Xavi. A causa del passato con l'Al Sadd, che lo ha portato a disputare partite in Iran, non è potuto partire per gli USA, dove il Barcellona sta gioca ...