VIDEO | Ritiro Napoli: i PREZZI dei BIGLIETTI delle 4 amichevoli! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli nei prossimi giorni raggiungerà Castel Di Sangro dove terrà la seconda parte del Ritiro pre-stagionale. La società partenopea ha ufficializzato in questi minuti i PREZZI per le amichevoli contro Adana Demispor, Maiorca, Girona ed Espanyol. Di seguito, il comunicato della società: In occasione del Ritiro di Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi: Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 Luglio alle ore 20:30 Napoli vs Real Club Deportivo Mallorca. Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30 Napoli vs Girona Futbol Club. Sabato 6 Agosto alle ore 19:00 Napoli vs RCD Espanyol. La vendita dei ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilnei prossimi giorni raggiungerà Castel Di Sangro dove terrà la seconda parte delpre-stagionale. La società partenopea ha ufficializzato in questi minuti iper le amichevoli contro Adana Demispor, Maiorca, Girona ed Espanyol. Di seguito, il comunicato della società: In occasione deldi Castel di Sangro gli azzurri saranno impegnati in 4 amichevoli di livello internazionale tutte in scena allo stadio Teofilo Patini. Questo il programma degli eventi: Mercoledì 27 Luglio alle ore 20:30vs Adana Demirspor Kulübü Domenica 31 Luglio alle ore 20:30vs Real Club Deportivo Mallorca. Mercoledì 3 Agosto alle ore 18:30vs Girona Futbol Club. Sabato 6 Agosto alle ore 19:00vs RCD Espanyol. La vendita dei ...

