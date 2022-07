Ultime Notizie Roma del 20-07-2022 ore 15:10 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 20 luglio al microfono Giuliano Ferri politica in apertura sono ore decisive per le sorti del governo draghi il presidente del consiglio ha fatto le sue comunicazioni in Senato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi dall’ esecutivo e lanciando un appello ai partiti affinché venga ricostruì il fatto di maggioranza mercoledì ha sottolineato un’apertura nel suo discorso rassegnato le dimissioni questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo Dalla sua nascita il premier arriva in poi risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi ma anche indicato una serie di obiettivi per i quali evidenziato serve un nuovo patto di fiducia non serve sottolinea una fiducia di facciata che svanisca di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione mercoledì 20 luglio al microfono Giuliano Ferri politica in apertura sono ore decisive per le sorti del governo draghi il presidente del consiglio ha fatto le sue comunicazioni in Senato ripercorrendo il lavoro svolto in questi mesi dall’ esecutivo e lanciando un appello ai partiti affinché venga ricostruì il fatto di maggioranza mercoledì ha sottolineato un’apertura nel suo discorso rassegnato le dimissioni questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale che ha appoggiato il governo Dalla sua nascita il premier arriva in poi risultati ottenuti dal suo governo in questi 17 mesi ma anche indicato una serie di obiettivi per i quali evidenziato serve un nuovo patto di fiducia non serve sottolinea una fiducia di facciata che svanisca di ...

