Ultime Notizie – Governo, Leone (Pcgt): “Deficit di democrazia, a fretta corrisponda qualità spinta riformatrice” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (di Roberta Lanzara) – “La crisi del Governo Draghi è frutto prevalentemente di un esautoramento delle fondamentali funzioni del Parlamento a favore del Governo. Dopo due anni di emergenza pandemica, di guerra e di Pnrr l’asse decisionale si è completamente spostato sull’Esecutivo: il Governo detta e il Parlamento approva. Si è invertito il principio, c’è un Deficit di democrazia in questo momento. E’ necessario tornare ad una normale dialettica democratica, in cui è il Parlamento a fare le leggi”. Così all’Adnkronos il presidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria (Cpgt), Antonio Leone, dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato. Leone, commentando il riferimento del Premier alla necessità di completamento della riforma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) (di Roberta Lanzara) – “La crisi delDraghi è frutto prevalentemente di un esautoramento delle fondamentali funzioni del Parlamento a favore del. Dopo due anni di emergenza pandemica, di guerra e di Pnrr l’asse decisionale si è completamente spostato sull’Esecutivo: ildetta e il Parlamento approva. Si è invertito il principio, c’è undiin questo momento. E’ necessario tornare ad una normale dialettica democratica, in cui è il Parlamento a fare le leggi”. Così all’Adnkronos il presidente del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria (Cpgt), Antonio, dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato., commentando il riferimento del Premier alla necessità di completamento della riforma ...

Pubblicità

SkyTG24 : ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestivi… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno, l'intervento del premier Draghi in Senato per la #fiducia: - SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - linailygregorio : RT @SkyTG24: ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestività' Le paro… - profdamelio4001 : RT @SkyTG24: ??? 'L'Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestività' Le paro… -