Ultime Notizie – Crisi governo | Licheri a Draghi | “Paese rischia | serve cambio passo”

"Inps e Istat ci offrono un quadro terribile, di un Paese sull'orlo del baratro". Così il senatore M5S Ettore Licheri, rivolgendosi al premier Mario Draghi in discussione generale. "Non possiamo non chiederle un cambio di passo. Non possiamo non osservare che davanti a questa emergenza occorrono azioni e misure concrete". "Lei sarà davvero capace di essere il garante di questo governo di unità nazionale, sentendo le voci del capogruppo di Lega e Fi? Come farà lei a spiegare loro che la transizione ecologica non è uno slogan, che significa nuovi modelli economici e aziendali, un futuro fatto di prosperità?", dice il senatore M5S Ettore Licheri, rivolgendosi al premier Draghi in Aula durante la discussione generale.

