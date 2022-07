Ue propone il taglio ai consumi di gas del 15% e da l'ok a carbone e diesel come fonti alternative | Von Der Leyen: "Putin ci ricatta, ... (Di mercoledì 20 luglio 2022) Previsto un piano di solidarietà tra gli Stati se la situazione dovesse peggiorare. La presidente della commissione: 'Supereremo la crisi restando ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 20 luglio 2022) Previsto un piano di solidarietà tra gli Stati se la situazione dovesse peggiorare. La presidente della commissione: 'Supereremo la crisi restando ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Ue propone taglio a consumi gas del 15% da agosto fino a marzo 2023 | Von Der Leyen: 'Putin ci ricatta, prepariamoc… - MediasetTgcom24 : Ue propone il taglio ai consumi di gas del 15% e dà l'ok a carbone e diesel come fonti alternative | Von Der Leyen:… - oggieridomani : La capo della Commissione europea Ursula von der Leyen propone un TAGLIO del 15% nell'uso del gas per blocco per es… - marina82854013 : RT @MediasetTgcom24: Ue propone taglio a consumi gas del 15% da agosto fino a marzo 2023 | Von Der Leyen: 'Putin ci ricatta, prepariamoci'… - zav_news : ???? L'Ue propone taglio dei consumi di #gas del 15% da agosto a marzo 2023. #VonDerLeyen: '#Mosca ci ricatta, dobbia… -