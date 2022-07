Ruby ter: difesa Berardi, 'no corruzione, più soldi da Cav quando non era teste' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Iris Berardi, la modella brasiliana imputata a Milano insieme a Silvio Berlusconi e altre 27 persone nell'inchiesta Ruby ter, prendeva più soldi dall'ex premier quando non era ancora diventata testimone nei processi. Lo sostiene il difensore Andrea Buondonno nella sua arringa che segue la richiesta della procura di una condanna a 4 anni. In particolare la giovane avrebbe percepito oltre 120mila euro, "una media di circa 5.500 euro al mese" prima di essere testimone, poi una media mensile di circa 4.500 euro, meno soldi quando invece "le dazioni nell'ottica accusatoria sarebbero dovute aumentare. Gli accrediti danno la certezza matematica che la sua testimonianza ha portato una diminuzione delle sue entrate" facendo vacillare che quei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug. (Adnkronos) - Iris, la modella brasiliana imputata a Milano insieme a Silvio Berlusconi e altre 27 persone nell'inchiestater, prendeva piùdall'ex premiernon era ancora diventata testimone nei processi. Lo sostiene il difensore Andrea Buondonno nella sua arringa che segue la richiesta della procura di una condanna a 4 anni. In particolare la giovane avrebbe percepito oltre 120mila euro, "una media di circa 5.500 euro al mese" prima di essere testimone, poi una media mensile di circa 4.500 euro, menoinvece "le dazioni nell'ottica accusatoria sarebbero dovute aumentare. Gli accrediti danno la certezza matematica che la sua testimonianza ha portato una diminuzione delle sue entrate" facendo vacillare che quei ...

