Reazione a Catena cancellata oggi 20 luglio 2022: il motivo (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'attuale situazione in Italia sta intaccando i palinsesti Rai e Mediaset, costringendo diversi programmi a dover sospendere la loro messa in onda. Ed ecco allora che oggi 20 luglio 2022, quando milioni di persone imposteranno i propri telecomandi su Rai 1 con l'intenzione di svagare la mente con Reazione a Catena, si ritroveranno a fare i conti con un'amara sorpresa. Al posto dei giochi condotti da Marco Liorni ci sarà uno speciale Tg1 dedicato alla crisi del governo italiano. Ma cosa sta succedendo? Quando torna Reazione a Catena? Perchè Reazione a Catena non va in onda il 20 luglio 2022, la decisione Rai Già nella scorsa settimana Rai 1 ha dovuto frenare la messa in onda di ...

