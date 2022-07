Punto da una zecca va in coma e muore dopo tre settimane di agonia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Punto da una zecca , un uomo di 73 anni, è morto dopo tre settimane di agonia. Andrea Zanotelli , un pensionato di Cles , piccolo comune nella tranquilla Val di Non , in Trentino , probabilmente non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022)da una, un uomo di 73 anni, è mortotredi. Andrea Zanotelli , un pensionato di Cles , piccolo comune nella tranquilla Val di Non , in Trentino , probabilmente non ...

Pubblicità

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - ivanscalfarotto : Siamo qui al fianco dei cittadini per sostenere Draghi e chiedergli di andare avanti. In questo momento il governo… - CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - CharAznable74 : RT @Dio: Prima il global warming lo negate, e non fate nulla. Poi un'estate vi ritrovate 40° per una settimana, capite che ormai è troppo t… - ElvisPirataBob : @PoliticaPerJedi A questo punto se rimane ci fa non una bella figura ?! -