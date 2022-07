“Primi contatti” | Juventus | non solo Bremer Ancora un big per Allegri

juventusfc : ?? Di Maria: «Nel calcio tutto cambia velocemente, tutto con la Juve sta andando benissimo fin dai primi contatti. O… - mirkocalemme : Per #Dybala sono giorni di riflessione. L'#Inter bisogno di tempo, la #Roma è tornata e il #Napoli da esattamente d… - angelaxjuve : RT @pazzamentejuve: ?????? La Juventus è ancora interessata a Paredes e ha avviato i primi contatti con il suo entourage. [Nicolò Schira] VAB… - ZonaBianconeri : RT @amojuve: La #Juventus è ancora interessata a #Paredes e ha avviato i primi contatti con il suo entourage [Nicolò Schira] - scottgreat99 : ?? Primi contatti tra la #Juventus e gli agenti di Paredes [Nicolo Schira] -

Al Senato, iinterventi dei 5 stelle, le reazioni piccate del centrodestra continuano a segnare la rotta della giornata. La telefonata con Silvio Berlusconi, icon esponenti del Pd, il ...Ovviamente i genitori, da subito, hanno iniziato ad effettuare iaccertamenti medici a ... Purtroppo, nonostante numerosissimi tentativi diavvenuti sia via telefono, che per mail e pec a ...Napoli, primo allenamento con il gruppo per il nuovo acquisto Leo Ostigard. DIMARO - La SSC Napoli ha pubblicato sul proprio profilo Twitter le prime immagini di Leo Ostigard che si è allenato per la ...Il Bari, oltre agli acquisti fatti registrare fin qui (e che ancora arriveranno nelle prossime settimane), è al lavoro anche sul fronte uscite. In ritiro a Roccaraso ci sono circa 30 ...