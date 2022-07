Petrolio: in calo a 103 dollari ( - 1,17%) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prezzo del Petrolio in calo sui mercati a causa dell'aumento delle scorte Usa (2 miliardi di barili in più la scorsa settimana) e della debolezza del dollaro. Il greggio Wti del Texas passa così di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Prezzo delinsui mercati a causa dell'aumento delle scorte Usa (2 miliardi di barili in più la scorsa settimana) e della debolezza del dollaro. Il greggio Wti del Texas passa così di ...

