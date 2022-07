Napoli: per Kim Min-Jae manca solo la firma sul contratto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kim Min-Jae, sistemati i diritti d'immagine e le commissioni con il Napoli, sarà esercitata la clausola, manca solo la firma sul contratto Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale, Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce, sarebbe sempre più vicino al Napoli: "Il Napoli è sempre più vicino all'acquisto di Kim. La società partenopea questa mattina stessa ha sistemato i dettagli relativi ai diritti d'immagine e alla commissione. L'accordo con il difensore sudcoreano è ormai a un passo, in seguito il Napoli eserciterà la clausola fissata dal Fenerbahce". Conclude Di Marzio Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Kim Min-Jae, sistemati i diritti d'immagine e le commissioni con il, sarà esercitata la clausola,lasulStando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di mercato, sul proprio sito ufficiale, Kim Min-Jae, difensore del Fenerbahce, sarebbe sempre più vicino al: "Ilè sempre più vicino all'acquisto di Kim. La società partenopea questa mattina stessa ha sistemato i dettagli relativi ai diritti d'immagine e alla commissione. L'accordo con il difensore sudcoreano è ormai a un passo, in seguito ileserciterà la clausola fissata dal Fenerbahce". Conclude Di Marzio

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Napoli: sempre più #Kim. #Solbakken per gennaio: passi quasi decisivi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - sscnapoli : ?? ONEFOOTBALL è il nostro nuovo Global Partner. Per scoprire di più clicca qui ?? - Pago_1985 : Una hostess pare abbia scambiato #simonebiles per una bimba e le abbia chiesto se volesse un libro da colorare. A s… - PupiaTv : Napoli, 4 fermati per “stesa” di camorra: c’è un 23enne reggente del clan -