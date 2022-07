Maxi sequestro di marijuana tra Lallio e Bergamo: 603 chili, fiutati dal cane Tenai (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un sequestro record, mai registrato dal comando di Polizia Locale del Comune di Bergamo, ma anche uno dei più importanti sequestri di sostanze stupefacenti mai registrati da un corpo comunale del nostro Paese: a metterlo a segno gli agenti del nucleo di sicurezza urbana del comando di via Coghetti, con ben 603 kg di marijuana recuperati in un capannone di Lallio, proprio al confine con il capoluogo orobico. Una Maxi operazione che ha portato alla denuncia di ben 6 persone, tutte italiane, tutte accusate di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. A dare il via all’indagine il ritrovamento di quasi 3 kg di marijuana in un campo del quartiere del Villaggio degli Sposi da parte del cane Tenai, prima unità cinofila del corpo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Unrecord, mai registrato dal comando di Polizia Locale del Comune di, ma anche uno dei più importanti sequestri di sostanze stupefacenti mai registrati da un corpo comunale del nostro Paese: a metterlo a segno gli agenti del nucleo di sicurezza urbana del comando di via Coghetti, con ben 603 kg direcuperati in un capannone di, proprio al confine con il capoluogo orobico. Unaoperazione che ha portato alla denuncia di ben 6 persone, tutte italiane, tutte accusate di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. A dare il via all’indagine il ritrovamento di quasi 3 kg diin un campo del quartiere del Villaggio degli Sposi da parte del, prima unità cinofila del corpo ...

Pubblicità

rominapetrini2 : RT @cascinanotizie: Nonostante le ampie disponibilità sui conti corrente un'imprenditore del distretto conciario non versata l'iva #GDF #Fi… - RedaFree_it : ??Emergono nuovi problemi per il fondo #Elliott ?? dettagli veramente gravi per la vicenda che riguarda il #Milan. … - DemosuMarte : @GinoSocci0 - Torrechannelit : Ercolano/Portici – Maxi sequestro di sigarette, in manette 3 contrabbandieri - TG24info : Sora – Maxi sequestro di #droga ad opera della Polizia: oltre 100kg di hashish e | -