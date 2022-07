LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tommaso Marini si arrende a Lefort all’ultima stoccata. Oro al francese ed a Misaki Emura nella sciabola donne (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 19:52 Che peccato. L’azzurro aveva rimesso in piedi la finale recuperando da 11-14. La stoccata decisiva ha però premiato il transalpino. Continua dunque la maledizione italiana nelle finali. 14-15 Che beffa. Parata e risposta di Enzo Lefort, che si mette al collo la seconda medaglia d’oro mondiale individuale in carriera. Argento per un mai domo Tommaso Marini. 14-14 CARTELLINO ROSSO Lefort! Il francese si è girato di spalle coprendo il bersaglio. 13-14 Bellissima questa stoccata in allungo di Marini! 12-14 Non molla Tommaso, che piazza la stoccata del -2. 11-14 Parata e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI19:52 Che peccato. L’azzurro aveva rimesso in piedi la finale recuperando da 11-14. Ladecisiva ha però premiato il transalpino. Continua dunque la maledizione italiana nelle finali. 14-15 Che beffa. Parata e risposta di Enzo, che si mette al collo la seconda medaglia d’oro mondiale individuale in carriera. Argento per un mai domo. 14-14 CARTELLINO ROSSO! Ilsi è girato di spalle coprendo il bersaglio. 13-14 Bellissima questain allungo di! 12-14 Non molla, che piazza ladel -2. 11-14 Parata e ...

