La Lega presenta una risoluzione in Senato: "Sì a Draghi con un nuovo governo" (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Lega ha depositato una risoluzione in cui accorda "il sostegno all'azione di un governo profondamente rinnovato sia per le scelte politiche sia nella composizione". Il documento, visionato dal Foglio, è stato depositato dal Senatore Roberto Calderoli. In poche parole vincola il sostegno a Draghi a due condizioni: che ci sia una nuova maggioranza senza il M5s e un rimpasto. Fino a ieri sera Matteo Salvini, ha chiesto, senza fortuna il Viminale e il ministero della Salute.

