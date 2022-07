Il femminismo è un errore La lezione inascoltata della prima donna futurista

Pubblicità

andorssian : @lachiarasol @ZiaSof @slowdancing19 E poi sempre SEMPRE a screditare il femminismo appena pensano di aver trovato q… - andorssian : Il problema è il suo essere privilegiata infatti, non il fatto di essere una madre che si lamenta. Subito una mandr… -

La Fionda

... scritto da Valentine de Saint - Point, ilè definito come "uncerebrale della donna" e questo fa capire quanto, anche tra molte di queste autrici, ci fosse più un desiderio di .... Fu senz'altro un grandissimo intellettuale e un critico letterario appassionato (autore di ... se non la capitalizzazione televisiva e in chiave comico - satirica delcresciuto nelle ... L'allucinata narrazione femminista sull'aborto