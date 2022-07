Pubblicità

MediasetTgcom24 : Il centrodestra molla il governo | Salvini: 'Draghi vittima di Pd e dei 5 Stelle' #crisigoverno #salvini… - ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Il centrodestra molla il governo | Salvini: 'Draghi vittima di Pd e dei 5 Stelle' #crisigoverno #salvini #berlusconi… - telodogratis : Centrodestra molla il governo e scoppia il caos in FI - SegirtNews : Centrodestra molla il governo e scoppia il caos in FI - monikindaaaa : RT @MediasetTgcom24: Il centrodestra molla il governo | Salvini: 'Draghi vittima di Pd e dei 5 Stelle' #crisigoverno #salvini #berlusconi… -

Agenzia ANSA

Gelmini: 'Lascio Forza Italia, ha ceduto al leader della Lega'. Cangini si dissocia da FI e vota la fiducia a ...Lì si ripete il vertice di, che ieri aveva già alzato il tiro. Ora si decide di forzare la mano e giocarsi il tutto per tutto. Salvini convince il Cavaliere e passa la linea sovranista. ... Centrodestra molla il governo e scoppia il caos in FI Lega e Forza Italia 'mollano' il governo Draghi, non partecipando al voto di fiducia al Senato, ma lo strappo diventa il detonatore per il partito azzurro ..."Draghi e l'Italia sono state vittime, da giorni, della follia dei 5 Stelle e dei giochini di potere del Pd". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini alla riunione con i Parlamentari della Le ...