Il Carso brucia da oltre 36 ore. A Monfalcone chiude la Fincantieri, e la sindaca invita a non uscire di casa (Di mercoledì 20 luglio 2022) - Raccomandato l'uso della mascherina Ffp2. A Trieste possibile nuovo black out di corrente elettrica e acqua. Fiamme anche in Slovenia con 5 paesi evacuati Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 luglio 2022) - Raccomandato l'uso della mascherina Ffp2. A Trieste possibile nuovo black out di corrente elettrica e acqua. Fiamme anche in Slovenia con 5 paesi evacuati

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - nerontolino : RT @miyavoice: Il nostro amato #Carso brucia, sono in pericolo abitazioni, alberi e tantissimi animali selvatici e non... la devastazione è… - sara_turetta : RT @miyavoice: Il nostro amato #Carso brucia, sono in pericolo abitazioni, alberi e tantissimi animali selvatici e non... la devastazione è… - infoitinterno : Non brucia solo il Carso, fiamme anche in Val Resia e nelle Valli del Natisone - enricocolosimo : RT @miyavoice: Il nostro amato #Carso brucia, sono in pericolo abitazioni, alberi e tantissimi animali selvatici e non... la devastazione è… -