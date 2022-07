Harry, che «non ha intenzione di sviluppare il rapporto» con Camilla (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo la biografa reale Ingrid Seward, il legame tra il duca di Sussex e la seconda moglie del padre - futura regina consorte - si sarebbe «raffreddato» con il tempo: «Quando lei è entrata in famiglia, entrambi i figli di Carlo l’hanno accolta con felicità». Poi qualcosa sembra essere cambiato… Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo la biografa reale Ingrid Seward, il legame tra il duca di Sussex e la seconda moglie del padre - futura regina consorte - si sarebbe «raffreddato» con il tempo: «Quando lei è entrata in famiglia, entrambi i figli di Carlo l’hanno accolta con felicità». Poi qualcosa sembra essere cambiato…

Pubblicità

team_world : Tra un 'che caldo' e l'altro, ricordiamoci di fare un ripasso veloce delle Fan Action organizzate da voi per i conc… - team_world : Pazzesco ogni canzone, ogni video, ogni cosa che fa #HarryStyles è dannatamente originale! Se non l'avete ancora fa… - 1964franz1 : RT @LeonardoPanetta: Per essere perfettamente integrato, in questa società, devi essere quello che annuisce mentre guarda il video in cui i… - JNerazzurro : RT @LeonardoPanetta: Per essere perfettamente integrato, in questa società, devi essere quello che annuisce mentre guarda il video in cui i… - Yi_Benevolence : RT @LeonardoPanetta: Per essere perfettamente integrato, in questa società, devi essere quello che annuisce mentre guarda il video in cui i… -