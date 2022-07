Emilia Clarke commenta le conseguenze dell'aneurisma: "Incredibile che riesca ancora a parlare" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Emilia Clarke, una delle protagoniste de Il Trono di Spade, parla degli effetti dell'aneurisma avuto anni fa e afferma di essere stata molto fortunata. Emilia Clarke è arrivata al successo grazie a Il Trono di Spade, la serie dei record targata HBO. Qualche anno fa, proprio durante le riprese, è stata colpita due volte da aneurisma che, per fortuna, non le ha causato effetti permanenti. In un'intervista con Sunday Morning della BBC, Emilia Clarke ha parlato di quanto sia stata dolorosa l'esperienza, ma è grata di essere stata parte de Il trono di spade e soprattutto è contenta di essere viva nonostante tutto. Durante la chiacchierata, l'attrice ha detto: "È stato molto utile avere la serie Il Trono di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 luglio 2022), unae protagoniste de Il Trono di Spade, parla degli effettiavuto anni fa e afferma di essere stata molto fortunata.è arrivata al successo grazie a Il Trono di Spade, la serie dei record targata HBO. Qualche anno fa, proprio durante le riprese, è stata colpita due volte dache, per fortuna, non le ha causato effetti permanenti. In un'intervista con Sunday Morninga BBC,ha parlato di quanto sia stata dolorosa l'esperienza, ma è grata di essere stata parte de Il trono di spade e soprattutto è contenta di essere viva nonostante tutto. Durante la chiacchierata, l'attrice ha detto: "È stato molto utile avere la serie Il Trono di ...

