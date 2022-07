Draghi (furente) chiede la fiducia in Senato. Centrodestra e M5S non partecipano al voto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel discorso in Senato aveva chiesto di "ricostruire da capo un patto". Conte tace tutto il giorno. Arriva invece lo strappo del Centrodestra, che chiede un Draghi-bis e pone il veto sui 5 stelle. Interviene anche Mattarella, ma non si trova una quadra Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nel discorso inaveva chiesto di "ricostruire da capo un patto". Conte tace tutto il giorno. Arriva invece lo strappo del, cheun-bis e pone il veto sui 5 stelle. Interviene anche Mattarella, ma non si trova una quadra

