Crisi di governo, Draghi ottiene la fiducia con 95 voti. Il premier verso la conferma delle dimissioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso il voto di fiducia al Senato per appello nominale sulla risoluzione presentata da Pierferdinando Casini. Su 133 votanti, Draghi ha incassato la fiducia con 95 voti favorevoli, 38 contrari e 0 astenuti. M5s, Lega e Forza Italia non hanno votato, mentre i pentastellati si sono dichiarati «presenti non votanti». Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato il Senato per rientrare a Palazzo Chigi subito dopo la conclusione del dibattito sulla fiducia: a chi gli chiedeva se si stesse recando al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, ha risposto con un sorriso e una battuta: «Intanto prendo l’ascensore». Il presidente Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per tornare presso la sua abitazione. Inizialmente si era ipotizzato che il presidente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è concluso il voto dial Senato per appello nominale sulla risoluzione presentata da Pierferdinando Casini. Su 133 votanti,ha incassato lacon 95favorevoli, 38 contrari e 0 astenuti. M5s, Lega e Forza Italia non hanno votato, mentre i pentastellati si sono dichiarati «presenti non votanti». Il presidente del Consiglio Marioha lasciato il Senato per rientrare a Palazzo Chigi subito dopo la conclusione del dibattito sulla: a chi gli chiedeva se si stesse recando al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella, ha risposto con un sorriso e una battuta: «Intanto prendo l’ascensore». Il presidenteha lasciato Palazzo Chigi per tornare presso la sua abitazione. Inizialmente si era ipotizzato che il presidente ...

