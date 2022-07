Calciomercato Milan, il sostituto può arrivare dal PSG! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la partenza di Frank Kessie, pupillo per il centrocampo rossonero, il Milan è in cerca di un sostituto all’altezza che possa prendere in mano quella parte di campo, anche se, sostituire il calciatore ivoriano non è per niente facile. Secondo quanto scrive stamane La Gazzetta Dello Sport, ci sarebbe un ultima ”pazza” idea per il centrocampo. Il nome sarebbe quello di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Psg che non ha trovato molto spazio nel suo primo anno in Francia e il Paris lo considera in uscita. Profilo esperto e vincente che però ha un prezzo elevato. Wijnaldum Milan Kessie Il Milan è molto interessato al giocatore, anche perché il nazionale olandese rappresenta una certezza a livello di esperienza giocando in nazionale ed avendo giocato in due club tra i top mondiali: Liverpool e Paris ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo la partenza di Frank Kessie, pupillo per il centrocampo rossonero, ilè in cerca di unall’altezza che possa prendere in mano quella parte di campo, anche se, sostituire il calciatore ivoriano non è per niente facile. Secondo quanto scrive stamane La Gazzetta Dello Sport, ci sarebbe un ultima ”pazza” idea per il centrocampo. Il nome sarebbe quello di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese del Psg che non ha trovato molto spazio nel suo primo anno in Francia e il Paris lo considera in uscita. Profilo esperto e vincente che però ha un prezzo elevato. WijnaldumKessie Ilè molto interessato al giocatore, anche perché il nazionale olandese rappresenta una certezza a livello di esperienza giocando in nazionale ed avendo giocato in due club tra i top mondiali: Liverpool e Paris ...

