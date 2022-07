"Ancora ieri, il Pd...". Salvini ribalta tutto: cosa farà la Lega in aula, viene giù il governo? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Potrebbe essere la Lega a far cadere Mario Draghi. In mattinata, Matteo Salvini pubblica un video sui sociale dando il segno di un brusco cambio di programma. "Dopo la crisi di governo causata dai grillini, dopo le minacce i capricci dei cinque stelle e le continue provocazioni del Pd che Ancora ieri continuava parlare di Ius soli e ddl Zan e di cambio della legge elettorale quando le priorità degli italiani che stanno soffrendo sono altre, oggi la Lega in aula farà quello che serve solo e soltanto all'Italia e agli italiani". Parole sibilline che sembrano preludere a una rottura, definitiva, dentro la maggioranza non solo con il Movimento di Giuseppe Conte, ma pure con i dem di Enrico Letta. Non è un caso che Gianfranco Rotondi, su Twitter, scriva un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Potrebbe essere laa far cadere Mario Draghi. In mattinata, Matteopubblica un video sui sociale dando il segno di un brusco cambio di programma. "Dopo la crisi dicausata dai grillini, dopo le minacce i capricci dei cinque stelle e le continue provocazioni del Pd checontinuava parlare di Ius soli e ddl Zan e di cambio della legge elettorale quando le priorità degli italiani che stanno soffrendo sono altre, oggi lainquello che serve solo e soltanto all'Italia e agli italiani". Parole sibilline che sembrano preludere a una rottura, definitiva, dentro la maggioranza non solo con il Movimento di Giuseppe Conte, ma pure con i dem di Enrico Letta. Non è un caso che Gianfranco Rotondi, su Twitter, scriva un ...

