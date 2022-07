Aka7even derubato | macchina scassinata e valige rubate | i danni e lo sfogo dell’ex di Amici FOTO

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex cantante diè stato. Il protagonista si è sfogato con i suoi fan di Instagram ed ha raccontato che la sua auto è stata. I, però, sono più alti del previsto in quanto, all’interno della vettura c’erano dei bagagli. Il giovane è apparso piuttosto adirato per quanto accaduto. La L'articolo proviene da KontroKultura.

Giornata da dimenticare per Aka7even, al secolo Luca Marzano, ex talento della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il giovane cantautore partenopeo è stato derubato mentre raggiungeva l'aeroporto per recarsi a Gallipoli.