4 Hotel a Ischia con chef Bruno Barbieri | ecco dove

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Giunge al termine il viaggio di, che chiude questo ciclo di episodi in una delle perle del Mediterraneo, capace di unire mare cristallino, vita mondana e natura incontaminata: èl’ultima destinazione di 4, il giro d’Italia – a colpi di agguerritissime sfide arbitrate dallostellato – alla scoperta dell’hôtellerie italiana. L’isola vulcanica del Golfo di Napoli sarà la protagonista dell’episodio in arrivo su Sky e in streaming su Now. Il viaggio diriprenderà, con i nuovi episodi inediti, a partire da domenica 4 settembre. Nella gara che si consuma in territorio ischitano,– produzione Sky Original realizzata da Banijay ...