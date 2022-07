“Vuole solo il Milan”: Maldini ha in pugno il colpo, c’è la data per chiudere (Di martedì 19 luglio 2022) Il colpo tanto atteso da parte del Milan e dei suoi tifosi ora può diventare realtà: è spuntata anche la data per chiudere l’operazione. Il Milan ha un principale obiettivo in ottica mercato. Dopo aver portato in rossonero Adli e Origi, oltre ai riscatti di Florenzi e Messias, adesso nel mirino c’è un giocatore in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 19 luglio 2022) Iltanto atteso da parte dele dei suoi tifosi ora può diventare realtà: è spuntata anche laperl’operazione. Ilha un principale obiettivo in ottica mercato. Dopo aver portato in rossonero Adli e Origi, oltre ai riscatti di Florenzi e Messias, adesso nel mirino c’è un giocatore in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlbertoBagnai : Ci vuole più Aristotele! (P.s.: per farvi capire che non è solo una battuta, vi ricordo che un pezzo del casino in… - ilfoglio_it : Il viceministro dell'Economia: 'L'ex premier porta il M5s tra sovranisti e populisti. Molti grillini sosterranno il… - HuffPostItalia : Gli italiani non vogliono perdere Draghi. Solo uno su tre vuole il voto anticipato - TazzannoNaZinna : RT @LuciTheWeirdCat: Se vi fate un giro a Roma (e non solo) è pieno di ristoranti, bar, addirittura supermercati col cartello 'cercasi pers… - Reemul64 : RT @ItaliaAta: Urgentissimo ????????????????almeno uno stallo quanta cattiveria che male può fare vuole solo affetto e un po' di cibo siamo all' in… -