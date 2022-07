Tamberi, è un quarto posto che brucia: “Volevo tornare con una medaglia, ma non posso lamentarmi” (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarco Tamberi esce deluso dalla finale mondiale del salto in alto chiusa al quarto posto. Il campione olimpico non era nelle migliori condizioni fisiche, ma nonostante questo ha ottenuto il primato stagionale con 2.33 metri. La medaglia era alla portata del saltatore che a Sky Sport ha raccontato la sua rassegna iridata guardando anche al prossimo futuro. “La posizione è la cosa che conta più di tutti. Arrivavo da una qualificazione terribile, dovevo lottare con le unghie. Non posso lamentarmi, ma il quarto posto brucia” ha detto l’atleta marchigiano, che non ha nascosto il fatto che l’obiettivo fosse diverso. “Volevo tornare con una medaglia, ma ho saltato in modo quasi eccelso. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Gianmarcoesce deluso dalla finale mondiale del salto in alto chiusa al. Il campione olimpico non era nelle migliori condizioni fisiche, ma nonostante questo ha ottenuto il primato stagionale con 2.33 metri. Laera alla portata del saltatore che a Sky Sport ha raccontato la sua rassegna iridata guardando anche al prossimo futuro. “La posizione è la cosa che conta più di tutti. Arrivavo da una qualificazione terribile, dovevo lottare con le unghie. Non, ma il” ha detto l’atleta marchigiano, che non ha nascosto il fatto che l’obiettivo fosse diverso. “con una, ma ho saltato in modo quasi eccelso. ...

