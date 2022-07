Sindaco, ex sindaco e assessore del Comune di Livigno indagati per traffico illecito di rifiuti. Coinvolto il comandante della Polizia locale (Di martedì 19 luglio 2022) Un sistema illecito di gestione e smaltimento di rifiuti messo in piedi da imprese locali sostenute anche da alcuni esponenti della pubblica amministrazione e delle forze di Polizia. È questa la ricostruzione contenuta nell’indagine coordinata dalla Dda di Milano e condotta da Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Sondrio che ha portato ieri all’interdizione per nove mesi dai pubblici uffici del comandante della Polizia locale e a perquisizioni in Comune e nell’ufficio del primo cittadino. Da quanto si apprende, oltre al comandante, risultano indagati il sindaco Damiano Bormolini, l’ex sindaco e un assessore con le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Un sistemadi gestione e smaltimento dimesso in piedi da imprese locali sostenute anche da alcuni esponentipubblica amministrazione e delle forze di. È questa la ricostruzione contenuta nell’indagine coordinata dalla Dda di Milano e condotta da Squadra Mobile e Guardia di Finanza di Sondrio che ha portato ieri all’interdizione per nove mesi dai pubblici uffici dele a perquisizioni ine nell’ufficio del primo cittadino. Da quanto si apprende, oltre al, risultanoilDamiano Bormolini, l’exe uncon le ...

