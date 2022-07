"Se Skriniar...". Inter col fiato sospeso: tutto passa da lui, scenari impensabili (Di martedì 19 luglio 2022) Prima Paulo Dybala, ora Gleison Bremer. Il primo già sfumato e diretto alla Roma, il secondo ora più verso la Juve, che ha da poco salutato Matthijs De Ligt (diretto al Bayern per 80 milioni con bonus). E ora l'ago della bilancia per il mercato dell'Inter è Milan Skriniar: da tempo si parla di un suo trasferimento al Psg, che poche settimane fa aveva messo sul piatto ben 53 milioni di euro più sette di bonus, per un totale di 60 affinché l'affare si chiudesse. L'Inter però, partita da una valutazione di 80 e scesa a 70, avrebbe accettato volentieri 60 milioni di base più 10 di bonus, proprio per arrivare a 70. Juve, la cessione di De Ligt porta vantaggio sull'Inter per Bremer Se parte Skriniar, potrebbe però non arrivare Bremer. Marotta, scrive Fanpage, aveva previsto per lui un esborso di 35 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Prima Paulo Dybala, ora Gleison Bremer. Il primo già sfumato e diretto alla Roma, il secondo ora più verso la Juve, che ha da poco salutato Matthijs De Ligt (diretto al Bayern per 80 milioni con bonus). E ora l'ago della bilancia per il mercato dell'è Milan: da tempo si parla di un suo trasferimento al Psg, che poche settimane fa aveva messo sul piatto ben 53 milioni di euro più sette di bonus, per un totale di 60 affinché l'affare si chiudesse. L'però, partita da una valutazione di 80 e scesa a 70, avrebbe accettato volentieri 60 milioni di base più 10 di bonus, proprio per arrivare a 70. Juve, la cessione di De Ligt porta vantaggio sull'per Bremer Se parte, potrebbe però non arrivare Bremer. Marotta, scrive Fanpage, aveva previsto per lui un esborso di 35 ...

