Scurati sul Britannia La preghiera a Draghi | non ti curar di loro

(Di martedì 19 luglio 2022) Per tutto il giorno la trista brigata degli indignati con la schiena dritta, dei parlamentaristi da tastiera, dei commentatori semi-autorizzati come le officine coi ricambi non originali si sono dilettati nel dileggio senza guizzi, altro non sanno fare, contro il buon Antonio. Che ha scritto una lettera invero un po’ umidiccia per scongiuraredi restare al governo, (gli) costi quel che costi. Ed è vero che prima di leggere M. Il figlio del secolo e seguenti preferisco leggermi il Mahabharata in lingua originale; ed è vero che il tono “mi scuso in anticipo di queste mie parole” sembrava la gag di Benigni e Troisi quando scrivevano a Savonarola “con la faccia sotto i tuoi piedi”. Però non ci sono dubbi:che chiede anonti dei finti contini, ma guarda e passa; che lo ...