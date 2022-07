Sanzioni, Putin spalle al muro. "Ci causano colossali difficoltà". Summit con Erdogan sul grano (Di martedì 19 luglio 2022) Che le Sanzioni occidentali non stiano incidendo realmente sull'economia e sulla vita quotidiana dei russi è uno dei motivi forti della propaganda del Cremlino e dei suoi simpatizzanti in Occidente Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 luglio 2022) Che leoccidentali non stiano incidendo realmente sull'economia e sulla vita quotidiana dei russi è uno dei motivi forti della propaganda del Cremlino e dei suoi simpatizzanti in Occidente

Pubblicità

GiovaQuez : Putin ha promesso che la Russia supererà i 'colossali problemi' tecnologici causati dalle sanzioni: 'Cercheremo nuo… - martaottaviani : #putin: colossali difficoltà a in high tech a causa delle sanzioni. Dedicato a chi dice che non funzionano #Russia - GiovaQuez : Salvini: 'Sulle sanzioni alla Russia spero che a Bruxelles sappiano dove stiamo andando, rischiamo di finire cornut… - gpercia : RT @Ci1812: Sanzioni alla Russia: per la prima volta Putin ammette “difficoltà colossali” nel settore hi-tech. Per la prima volta i suoi to… - chiccavenza : RT @BluDiChina: Non sono sicuro che nei salotti buoni abbiano capito come va a finire, se davvero pensano che la cosa si chiuda lasciando… -