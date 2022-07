Romagnoli: Lazio, un sogno che si realizza (Di martedì 19 luglio 2022) Romagnoli-Lazio, un sogno che si realizza: le sue parole. “Credo si sia realizzato il mio sogno di quando ero bambino, che non volevo giocare in Serie A ma nella Lazio. Penso sia stata l’emozione più grande della mia vita, sicuramente sportiva ma della vita in generale. Indossare questa maglia per me vuol dire coronare quello che sognavo da bambino”: in questi termini si è espresso il neo acquisto biancoceleste, Alessio Romagnoli, ingaggiato dalla Lazio del presidente Lotito dopo un lungo corteggiamento, andando a concretizzare un desiderio della piazza, del club e dello stesso difensore ex Milan, che ha apertamente parlato di fede. “Credo che non ci sia nulla di male a manifestare la propria fede. Anche se uno ha giocato per tanti ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 luglio 2022), unche si: le sue parole. “Credo si siato il miodi quando ero bambino, che non volevo giocare in Serie A ma nella. Penso sia stata l’emozione più grande della mia vita, sicuramente sportiva ma della vita in generale. Indossare questa maglia per me vuol dire coronare quello che sognavo da bambino”: in questi termini si è espresso il neo acquisto biancoceleste, Alessio, ingaggiato dalladel presidente Lotito dopo un lungo corteggiamento, andando a concretizzare un desiderio della piazza, del club e dello stesso difensore ex Milan, che ha apertamente parlato di fede. “Credo che non ci sia nulla di male a manifestare la propria fede. Anche se uno ha giocato per tanti ...

DiMarzio : .@OfficialSSLazio, Alessio #Romagnoli si presenta in conferenza stampa ?? - Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: per #Romagnoli visite a inizio settimana #calciomercato #SerieA - Rei_AcMilan : @ildpaa @NonEvoluto c’é un video di romagnoli in cui dice che ogni volta che giocava all’olimpico contro la lazio,… - LucaDColella : RT @NonEvoluto: ?? 'Quando giocavamo allo Stadio Olimpico, durante l'inno della Lazio...' #Romagnoli Ve ne eravate accorti? -