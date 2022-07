Roma-Sporting, scoppia la rissa tra Kumbulla ed Edwards. Mourinho se la ride (Di martedì 19 luglio 2022) Altra amichevole, altro nervosismo. La Roma sembra ormai essere abbonata alle risse estive. Stavolta è toccato allo Sporting Lisbona: al 28? l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo di Ibanez su Rochinha. E’ stata la miccia: Kumbulla ha fatto cenno all’avversario di alzarsi, prima di entrare a contatto con Edwards. Immediato l’intervento dell’arbitro per calmare i giocatori in campo. Risata di gusto invece per Josè Mourinho in panchina, anche per stemperare gli animi. Dagli undici metri, per la cronaca, Goncalves non ha sbagliato il penalty. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Altra amichevole, altro nervosismo. Lasembra ormai essere abbonata alle risse estive. Stavolta è toccato alloLisbona: al 28? l’arbitro ha concesso un calcio di rigore per un fallo di Ibanez su Rochinha. E’ stata la miccia:ha fatto cenno all’avversario di alzarsi, prima di entrare a contatto con. Immediato l’intervento dell’arbitro per calmare i giocatori in campo. Risata di gusto invece per Josèin panchina, anche per stemperare gli animi. Dagli undici metri, per la cronaca, Goncalves non ha sbagliato il penalty. SportFace.

