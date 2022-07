Pavese scomparso da giorni in Perù | perse le tracce di Alberto Fedele Non è mai tornato da un’escursione sulle Ande

(Di martedì 19 luglio 2022) È partito perperuviane il 4 luglio e non è più. Da ottosi sonoledi, 30 anni, volontario in un progetto della Organizzazione non governativa We World nell’ambito del programma di volontariato europeo Eu Aid: si tratta di un progetto a sostengo delle famiglie più vulnerabili, delle cooperative agricole e dei pastori dell’area delle. Lo ha riferito neiscorsi La Provinciasecondo la quale le ricerche sono in corso. Il padre è partito da Pavia con un amico per seguire da vicino e dare il proprio aiuto., che è nato a Voghera, prima di partire per il...

Pubblicità

infoitestero : Per il pavese scomparso mobilitati sulle Ande gli specialisti della Cri - AnsaLombardia : Giovane pavese scomparso sulle Ande peruviane. E' volontario di un Ong, Il telefono squilla a vuoto da 8 giorni |… - discoradioIT : Giovane pavese scomparso sulle Ande peruviane - Lombardia - -

L'Associazione Comuni del Moscato partecipa al lutto per la scomparsa di Giovanni Bosco,a 75 anni, ed esprime il cordoglio di tutte le Amministrazioni rivolgendo le condoglianze ...di, ...Le ricerche Da oltre una settimana proseguono le ricerche del giovane. Il colonnello Julio Becerra, capo della Divisione investigativa criminale di Cusco, ha affermato che del caso si occupa ...È partito per un’escursione sulle Ande peruviane il 4 luglio e non è più tornato. Da otto giorni si sono perse le tracce di Alberto Fedele, 30 anni, volontario in un progetto della Organizzazione non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...