GrossetoNotizie : Sopralluogo e campionamento dell’Arpat alla foce del torrente Osa: i risultati delle analisi -

LA NAZIONE

... nel Comune di, che l'associazione ambientalista ha classificato come " fortemente inquinata ". Dati allarmanti che non hanno convinto, l'agenzia regionale per la protezione ......nel comune di, indicata come una delle stazioni toscane tra le più critiche, "fortemente inquinata", tra quelle monitorate. Il dato ha destato un certa sorpresa presso il Dipartimento... Orbetello, Arpat smentisce i dati di Legambiente: "foce del fiume Osa non inquinata" Dopo ulteriori controlli alla foce del fiume Osa all'agenzia regionale non ha riscontrato contaminanti fecali Orbetello (Grosseto), 19 luglio 2022 - Il 5 luglio Legambiente Toscana aveva diffuso la no ...Una scogliera a picco sul mare e una torre medioevale sono i palcoscenici di eccezione del fine settimana che propone l'Orbetello Piano Festival ...