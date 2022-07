Nei Suoni dei Luoghi | martedì 19 luglio le più celebri composizioni di Mozart a San Giovanni al Natisone

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il suggestivo concerto all’alba del duo Missio – De Luisa, la 24^ edizione del festival Neidei, rassegna che porta la musica colta indi prestigio in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Austria, fa tappa a Sanal. Domani,19, nella splendida cornice di Villa De Brandis, protagoniste saranno ledi uno dei più grandi geni della storia della musica: Wolfgang Amadeus. A trasportare il pubblico fra le note del musicista austriaco, nel progetto dal titolo “on Air!”, sarà l’ensemble composto da Silvia Mazzon (violino), Mattia Tonon (violino), Francesco Lovato (viola), Massimo Raccanelli (violoncello), Gianluca ...

OlyaG20 : RT @IrinaVS73: @3Shvets E i suoni della passione e del fuoco nei suoi occhi brillavano D'amore ?? DIMASH STRANGER @dimash_official #Dimash_… - Ma1Nq : RT @IrinaVS73: @3Shvets E i suoni della passione e del fuoco nei suoi occhi brillavano D'amore ?? DIMASH STRANGER @dimash_official #Dimash_… - AOtcJdYRQMMDwE2 : RT @IrinaVS73: @3Shvets E i suoni della passione e del fuoco nei suoi occhi brillavano D'amore ?? DIMASH STRANGER @dimash_official #Dimash_… - Nataliy_DG : RT @IrinaVS73: @3Shvets E i suoni della passione e del fuoco nei suoi occhi brillavano D'amore ?? DIMASH STRANGER @dimash_official #Dimash_… - OlgaG567 : RT @IrinaVS73: @3Shvets E i suoni della passione e del fuoco nei suoi occhi brillavano D'amore ?? DIMASH STRANGER @dimash_official #Dimash_… -

ilfriuliveneziagiulia.it

...de Angelis che con i suoi Fanny &Alexander ha curato l'allestimento di "The Garden" presentato... Un singolare concerto teatrale costruito dae visioni di impatto emotivo. Si evoca la Passione ...Dopo aver emozionato l'Italia intera con un tourteatri e aver regalato grande gioia ai suoi ...Tosti a Ortona (Chieti) 24 luglio Sui sentieri degli Dei ad Agerola (Napoli) 26 luglio al... Nei Suoni dei Luoghi con le più celebri composizioni di Mozart La storica del cristianesimo ha “captato” la quiete e le voci delle distese sabbiose in America e Israele: «L’esperienza di solitudine e concentrazione dei Padri nei primi secoli ha molto da dirci» ...Il giovane musicista bergamasco ha battuto in finale Bigcio e Blue Wit. Confermando la bontà di un concorso che riesce a “pescare” dal mutevole universo musicale bergamasco progetti destinati a cresce ...