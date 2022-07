Nardi-Carreno Busta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) Luca Nardi affronterà Pablo Carreno Busta in occasione del primo turno del torneo Atp 500 di Amburgo 2022, di scena sulla terra rossa tedesca. Dopo un ottimo 2022 a livello Challenger con svariate affermazioni, Nardi si affaccia anche al circuito Atp. In quel di Amburgo ha infatti superato le qualificazioni e proverà a giocarsi le sue carte nel main draw. La dea bendata non gli ha sorriso particolarmente visto che all’esordio dovrà vedersela contro il campione uscente nonché specialista del rosso Carreno Busta. Luca però non ha paura e, dall’alto dei suoi 18 anni tenterà di impensierire l’avversario. TABELLONE MONTEPREMI L’incontro tra è in programma oggi, martedì 19 luglio, presso il Center Court; ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Lucaaffronterà Pabloin occasione del primo turno del torneo Atp 500 di, di scena sulla terra rossa tedesca. Dopo un ottimoa livello Challenger con svariate affermazioni,si affaccia anche al circuito Atp. In quel diha infatti superato le qualificazioni e proverà a giocarsi le sue carte nel main draw. La dea bendata non gli ha sorriso particolarmente visto che all’esordio dovrà vedersela contro il campione uscente nonché specialista del rosso. Luca però non ha paura e, dall’alto dei suoi 18 anni tenterà di impensierire l’avversario. TABELLONE MONTEPREMI L’incontro tra è in programma, martedì 19 luglio, presso il Center Court; ...

